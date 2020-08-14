شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 3 من قادة داعش بالموصل وتدمير وكر للتنظيم فى ديالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات العراقية الأمنية، اليوم الجمعة، القبض على 3 قادة في داعش بالموصل القديمة، وتدميرها وكرا مهما لتنظيم داعش بعملية نوعية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي.
وصرح مصدر أمني عراقي في شرطة نينوى- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- بأن استخبارات شرطة نينوى ألقت القبض على القادة الثلاثة بعد تسللهم إلى منطقة الفاروق القديمة داخل منزل قديم يعود لأحد أقاربهم في الموصل القديمة، واقتادتهم القوات الأمنية إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة من استخبارات ومكافحة إرهاب ديالي والحشد الشعبي نفذت عملية نوعية في منطقة "خر الوحش "بضواحي قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة؛ أسفرت عن ضبط وكر مهم لداعش يستخدم لنقل الانتحاريين، حيث تم تدميره بالكامل، وأن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: القبض على 3 من قادة داعش بالموصل وتدمير وكر للتنظيم فى ديالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.