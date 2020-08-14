العراق: القبض على 3 من قادة داعش بالموصل وتدمير وكر للتنظيم فى ديالي



وصرح مصدر أمني عراقي في شرطة نينوى- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- بأن استخبارات شرطة نينوى ألقت القبض على القادة الثلاثة بعد تسللهم إلى منطقة الفاروق القديمة داخل منزل قديم يعود لأحد أقاربهم في الموصل القديمة، واقتادتهم القوات الأمنية إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.



وفي السياق ذاته، أوضح المصدر أن قوة أمنية مشتركة من استخبارات ومكافحة إرهاب ديالي والحشد الشعبي نفذت عملية نوعية في منطقة "خر الوحش "بضواحي قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة؛ أسفرت عن ضبط وكر مهم لداعش يستخدم لنقل الانتحاريين، حيث تم تدميره بالكامل، وأن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.