ترحيب أوروبي باتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي

بروكسل / الخليج 365الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي:

ـ التطبيع الإسرائيلي الإماراتي مهم للاستقرار الإقليمي ويصب في مصلحة الطرفين

رحب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، باتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وأفاد بوريل، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن التطبيع الإسرائيلي الإماراتي مهم للاستقرار الإقليمي، ويصب في مصلحة الطرفين.

وحول خطة الضم الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال بوريل: "الآن يجب التخلي عن الخطط تماما"، مشيرا إلى أن تعليقها كان خطوة إيجابية.

وأضاف: "يأمل الاتحاد الأوروبي أن تستمر المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية حول حل الدولتين على أساس المعايير المتفق عليها دوليا".

Advertisements

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وعقب إعلان ترامب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وأصبحت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.