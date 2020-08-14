واشنطن تدعو إلى "إصلاح واسع النطاق" في لبنان

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

طالبت الولايات المتحدة، الجمعة، الساسة في لبنان بضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين عبر "تبني أجندة إصلاح واسعة النطاق".

جاء ذلك في نهاية اليوم الأول من زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، التي تستمر يومين، حسب بيان لسفارة واشنطن لدى بيروت.

وقال هيل إنه يجب الاستجابة لمطالب اللبنانيين، من خلال تبني أجندة إصلاح واسعة النطاق والانتشار.

وأكد البيان أن واشنطن مستعدّة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها، مضيفا أنها "تلتزم بصدق، وتعمل من أجل تغيير حقيقي" في لبنان.

وخلال اليوم الأول من الجولة، التقى هيل رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري‎.

كما التقى البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة الراعي، وعددا من القادة السياسية، وبحث معهم تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وجدد هيل، خلال اللقاءات التي جرت بشكل منفصل، على الحاجة الملحّة التي يسمعها من الشعب اللبناني بشأن الإصلاح.

Advertisements

وتنتهي زيارة هيل، السبت، بعد لقاء مع شخصيات مدنية وناشطين، للاستماع إلى كافة الأفكار حول إحداث التغيير.

ويواجه الساسة في لبنان اتهامات بالفساد يوجهها نشطاء ومتظاهرون.

ويشهد لبنان زيارات دبلوماسية متعددة بعد الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، الى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، وكُلفت حاليا بتصريف أعمال البلاد التي تعيش حالة طوارئ.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.