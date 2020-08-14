أمير قطر لقيس سعيد: مستعدون لدعم تونس بالمرحلة الحالية

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، الجمعة، استعداد بلاده لدعم تونس ومؤسساتها في هذه المرحلة التي تمر بها.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه أمير قطر الجمعة، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وتناول الاتصال العديد من المحاور، بينها تجديد أمير قطر استعداد بلاده لتمويل منصة الإنتاج بسيدي بوزيد وسط البلاد (منصة لتوزيع المنتجات الزراعية).

وتطرقت المكالمة أيضا إلى مساهمة دولة قطر في إنشاء "مدينة الأغالبة الطبية".

ويتضمن مشروع "مدينة الأغالبة الطبية" بالقيروان، العديد من الاختصاصات الطبية، إلى جانب وحدة للإجلاء الصحي الجوي.

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ومن المنتظر أن تكون مدينة الأغالبة الطبية، ذات طابع معماري عربي إسلامي مستوحى من تاريخ مدينة القيروان التي كانت منارة طبية.

كما جدد أمير قطر دعوة الرئيس التونسي إلى زيارة بلاده في أقرب الآجال.

في المقابل، عبر سعيد عن قبوله تلبية هذه الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وشدد سعيد، على أن الأوضاع السياسية التي تمر بها تونس لا يجب أن تقف حائلا أمام المزيد من تطوير العلاقات القائمة بين البلدين.

وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.

في 25 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي، هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.

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