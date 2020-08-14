بومبيو يكشف عن رسالة من ترامب إلى الأسد تقترح حوارا مباشرا

واشنطن/ الخليج 365

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، عن أن الرئيس دونالد ترامب، بعث برسالة في مارس/ آذار الماضي إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، اقترح خلالها إجراء حوار مباشر بشأن مصير الصحفي الأمريكي أوستين تايس الذي اختفى في سوريا.

جاء ذلك في بيان أصدره بومبيو بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لاختفاء تايس في دمشق عام 2012، وكان حينها في سن 31 عاما، ولم ترد أي معلومات عن مصيره لاحقا باستثناء مقطع مصور نشر بعد عدة أسابيع.

وقال بومبيو: "حاولنا مرارا التواصل مع المسؤولين السوريين بهدف الكشف عن مصير أوستين، وبعث الرئيس ترامب في مارس برسالة خطية إلى بشار الأسد اقترح فيها إقامة حوار مباشر".

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ولم يكشف بومبيو في بيانه عما إذا كان النظام السوري قد رد على الرسالة.

وشدد وزير الخارجية على "ضرورة عدم تشكيك أحد في عزم ترامب على استعادة جميع المواطنين الأمريكيين المخطوفين أو المحتجزين ظلمًا خارج حدود الولايات المتحدة، لاسيما في قضية تايس".

وأضاف البيان أن "بومبيو ومبعوث البيت الأبيض الخاص بشؤون الرهائن روجر كارستنس، سيبذلان قصارى الجهد من أجل الإفراج عن الصحفي المفقود وإعادته إلى وطنه".

وفي مارس الماضي، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى النظام السوري بشأن قضية تايس، دون الكشف عن أن تلك الرسالة وجهت منه إلى الأسد شخصيا.

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