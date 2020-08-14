أداء صلاة الغائب على "العريان" في المسجد الأقصى

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أدى مئات الفلسطينيين داخل ساحة المسجد الأقصى بمدينة القدس، الجمعة، صلاة الغائب على القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، الذي وافته المنية الخميس، في أحد السجون المصرية.

وأوضح مراسل الخليج 365، أن عشرات تجمعوا بمبادرة فردية، بعد صلاة الجمعة، قرب المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وأدوا صلاة الغائب على روح العريان.

وقال إمام صلاة الغائب، وهو أحد المصلين بالمسجد، في كلمة قبل الحضور: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله أن يقولوا كلمة الحق، عاهدوا الله ألا يفرطوا بحق المسلمين، عاهدوا الله ألا يعترفوا للاحتلال بذرة تراب من أرض فلسطين".

وأضاف: "نذكر أخانا وقائدنا الدكتور عصام العريان ومن قبله ممن وقفوا شامخين في وجه الباطل، من المسجد الأقصى المبارك نصلي عليه وعلى كل إخوانه ممن قتلوا ظلما في سجون الطواغيت".

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والخميس، توفي العريان (66 عاما) داخل محبسه في مصر، وقالت وسائل إعلام محلية إن وفاته بسبب أزمة قلبية مفاجئة، فيما اتهم معارضون عبر حساباتهم على "تويتر" السلطات، بالتسبب في وفاته عمدا جراء ما سموه "الإهمال الصحي المتعمد".

ودفن العريان، فجر الجمعة، بمقبرة مرشدي جماعة الإخوان في منطقة الوفاء والأمل شرقي القاهرة، بحضور 12 شخصا من أسرته ومحاميه، وسط تشديدات أمنية مكثفة وفق ما قال مصدر قانوني مطلع للأناضول.

ونعى العريان عشرات السياسيين البارزين في مصر والعالم العربي، كما تصدر موقع "تويتر"، إذ حظي هاشتاغ (وسم) وفاة العريان بآلاف المشاركات والمقاطع المصورة للقيادي الراحل خلال أحاديث يغلب عليها الود والتفاهم مع الرموز والقيادات السياسية العربية.

وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما) في عدة قضايا، أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.

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