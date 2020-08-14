كورونا.. سلطنة عمان ترفع الحظر الليلي والأردن يوسعه

إسطنبول / الخليج 365

ألغت سلطنة عمان، الجمعة، حظر التجوال الليلي، في حين وسع الأردن ساعات الحظر الليلي بزيادة ساعة إضافية، وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية (رسمية)، أن اللجنة العليا المكلفة بمكافحة كورونا (حكومية)، قررت إنهاء منع الحركة ليلا (حظر التجوال) بين جميع المحافظات.

وأوضحت أن الحظر الليلي ينتهي السبت عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، فرضت السلطنة حظرا ليلا للحركة، بين الساعة 7 مساء و6 صباحا، حتى 8 أغسطس/ آب.

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وقلصت بعدها ساعات الحظر لتصبح بين 9 مساء و5 صباحا، بتوقيت السلطنة.

وفي الأردن، أعلنت رئاسة الوزراء توسيع ساعات الحظر الليلي بدءا من السبت، بزيادة ساعة إضافية.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء، اطلعت عليه الخليج 365.

وبحسب البيان، سيبدأ الحظر بالنسبة إلى المواطنين عند الساعة 12 من منتصف الليل (عوضا عن الساعة 1 صباحا) وحتى 6 صباحا.

أما بالنسبة إلى القطاعات التجارية، فسيكون الحظر بين الساعة 11 مساء (عوضا عن الساعة 12 من منتصف الليل) وحتى 6 صباحا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.