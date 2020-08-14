وزير الخزانة الأمريكي يدعو لـ"حسن النية" بمفاوضات سد النهضة

الخرطوم / الخليج 365

دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين، إلى ضرورة إبداء "حسن النية" وإظهار الإرادة السياسية، من قبل جميع أطراف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، للتوصل إلى اتفاق نهائي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، نقل تفاصيله بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية، ونشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال البيان إن "الوزير الأمريكي ناقش مع رئيس الوزراء السوداني، المفاوضات الجارية، بشأن الاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، وضرورة إبداء حسن النية وإظهار الإرادة السياسية من قبل جميع الأطراف لأجل التوصل إلى اتفاق نهائي".

وعبر مينوتشين عن "تقديره للدور البناء، الذي لعبه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في مفاوضات سد النهضة".

وحسب البيان، شدد الوزير الأمريكي، خلال الاتصال، على دعمه برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي ينفذه حمدوك، وجدد دعمه لجهود الحكومة الانتقالية، التي يقودها المدنيون، تجاه احترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات في الاقتصاد.

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والخميس، طالب مجلس الأمن والدفاع بالسودان، بضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لتقليص المخاطر والتداعيات الاجتماعية والبيئية.

والإثنين، اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا، على تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا، بناء على طلب الخرطوم في ضوء "تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض".

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.



وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية.



فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

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