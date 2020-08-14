انفجار "محدود" بمصنع ذخيرة للجيش السوداني

الخرطوم / الخليج 365

شهد مصنع ذخيرة يتبع للجيش السوداني جنوبي العاصمة الخرطوم، "انفجارا محدودا" مساء الجمعة، لم يسفر عن خسائر بشرية، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "انفجارا محدودا وقع في مصنع للذخيرة تابع للجيش السوداني، ولم تقع خسائر بشرية".

فيما أوضح شاهد عيان للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، أن "النيران تندلع من داخل مصنع ذخيرة بالخرطوم، وهناك أصوات انفجارات، ودخلت عربة إطفاء في محاولة لإخماد النار".

ولم يصدر عن الجيش السوداني أي توضيح بخصوص الانفجار داخل المصنع حتى الساعة 18.10 تغ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.