الجيش العراقي: سقوط 3 صواريخ بمحيط مطار بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

استهدف مجهولون، الجمعة، مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ في هجوم يستهدف في الغالب معسكرا قرب المطار يضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين، وفق بيان للجيش العراقي ومصدر أمني.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".

وأضافت أن "الصواريخ انطلقت من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال النقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري، لوكالة الخليج 365، إن الصواريخ كانت تستهدف في الغالب معسكرا قرب مطار بغداد يضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين.

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وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على أهداف تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.