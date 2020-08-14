"حقوق الإنسان" العراقية تحذر من عودة الاغتيالات بحق ناشطين

بغداد / الخليج 365

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الجمعة، من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين، على خلفية اغتيال الناشط أسامة الخفاجي.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف مصدر أمني عراقي، للأناضول، عن اغتيال الخفاجي على يد مسلحين مجهولين بمحافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد.

وأفادت المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، في بيان، "نؤكد تحذيراتنا السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين والتي تشير إلى ضعف الأجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "عدم الكشف عن المتورطين في الكثير من الاغتيالات السابقة، شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الرأي على استئناف جرائمهم".

وأردف: "هذا الأمر يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص".

Advertisements

وتعرض عشرات الناشطين المدنيين لعمليات اغتيال منذ بدء الحراك الشعبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

ونجح الحراك الشعبي في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة.



ووفق أرقام حكومية، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.



وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.