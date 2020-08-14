إسرائيل تبدأ التحضير لتوقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

بدأت إسرائيل، الجمعة، التحضير رسميا لتوقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات، بإجراء محادثات مباشرة مع أبوظبي.



جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اطلعت عليه الخليج 365.



وكلّف نتنياهو، رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، بتركيز الاستعدادات لإجراء محادثات مع الإمارات.



ويأتي ذلك "على خلفية التوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدين، وبتنسيق مع جميع الجهات المعنية"، وفق البيان.



ولم يحدد البيان طبيعة الاستعدادات ولا توقيتها.



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وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للتوقيع.



لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عقب إعلان الاتفاق، إن ذلك سيكون "غالبا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة‎".



وهذه أول خطوة رسمية بعد إعلان ترامب، الخميس، توصل الطرفين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".



وبرر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قرار بلاده التطبيع مع إسرائيل بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر "تجميد" إسرائيل مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.



فيما قال نتنياهو، إن خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل إلى اتفاق التطبيع مع أبوظبي.



ومجلس الأمن القومي، شكلته حكومة نتنياهو عام 1999، وهو هيئة استشارية للحكومة ورئيسها في القضايا والشؤون الأمنية.

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