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حريق هائل في محال تجارية بالعاصمة السعودية

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الخليج 365

اندلع حريق هائل، الجمعة، في محال تجارية لبيع الخيام وبيوت الشعر، بحي الجنادرية، شمال شرقي العاصمة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد النيران بارتفع عال وأدخنة كثيفة من موقع الحريق.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر تويتر، أنها أخمدت حريقا اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية، ومنعت امتداده إلى المواقع المجاورة، دون حدوث إصابات.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، قوله، إن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.

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وفي تصريح لقناة الإخبارية السعودية، ذكر الحمادي، أنه لا يمكن التنبؤ بأسباب الحريق، إلا بعد الانتهاء من معاينة الموقع.

ولفت الحمادي إلى أنه عادة في مثل هذه الأوضاع يكون السبب زيادة في الأحمال الكهربائية أو مخزون بعض المواد المخالفة لمعايير الدفاع المدني.

وفي عام 2014، أصيب 12 شخصا بينهم 5 عسكريين في حريق نشب بأحد الأجنحة في مهرجان الجنادرية الثقافي التراثي، بسبب ماس كهربائي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويقام سنويا في حي الجنادرية مهرجانا ثقافيا تراثيا منذ عام 1986، ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة، وكان يقام تحت إشراف الحرس الوطني السعودي.

وكانت وزارة الثقافة السعودية، قد حددت سابقا شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا لإقامة أول دورة من مهرجان الجنادرية تتولى إدارتها الوزارة، إلا أنها أعلنت تأجيلها إلى 2021، بسبب إجراءات مواجهة فيروس بالمملكة، حسب إعلام محلي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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