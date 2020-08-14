اليمن.. تقدم جديد للجيش ومقتل عشرات الحوثيين بالجوف

اليمن /الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، سيطرة قواته على مواقع عسكرية جديدة إثر معارك أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين في محافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش، نقلا عن مصادر عسكرية، إن "القوات اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل تمكنت من تحرير مواقع الصبايغ وبرق الخيل وعدد من المواقع القتالية في جبهة العلم بالمحافظة".

وأضاف البيان، أن "المليشيات الحوثية تكبدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بنيران الجيش وفرار جماعي لعناصرها مخلفة العشرات من جثث قتلاها في الجوف".

وذكر أنه "من بين قتلى المليشيات الحوثية القيادي أبوحيدر الحمزي، قائد محور سفيان (مقره في محافظة عمران المجاورة)، حيث لقي مصرعه خلال المعارك هو وعدد من مرافقيه أثناء استهدافهم من قبل مدفعية الجيش الوطني".

Advertisements

وأردف: "أفراد الجيش الوطني تمكنوا من الاستيلاء على 4 أطقم قتالية (عربات عسكرية) وكميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمواقع متفرقة من جبهات محافظة الجوف".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة "الحوثي"، حول ما ورد في بيان الجيش اليمني.

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.



وخلفت الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.