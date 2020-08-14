"يونيسف" تطالب بـ46.7 مليون دولار لأطفال بيروت

بيروت/الخليج 365

ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، المانحين بتقديم 46.7 مليون دولار، لتلبية احتياجات الأطفال المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، لمديرة المنظمة التنفيذية هنرييتا فور، ونائبة ممثلة "يونيسف" في لبنان فيوليت سبيك وارنيري، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وأفادت وارنيري، بأن "مبلغ 46.7 مليون دولار المطلوب سيركز على إعادة تأهيل الأطفال المتضررين نفسيا واجتماعيا، وتقديم خدمات الحماية لهم".

وأكدت على ضرورة توزيع 10 آلاف لقاح ضد مرض الكزاز (التيتانوس)، وعلى أهمية هذا التمويل في تأهيل الخدمات الأساسية التي تحافظ على سلامة الأطفال اللبنانيين.

وأضافت أنه يجب التأكد من إعادة تأهيل المدارس المتضررة من الانفجار، وإمكانية استمرار الأطفال الذين تضررت بيوتهم في التعلم.

Advertisements

بدورها، قالت فور، إن انفجار بيروت سبب صدمة إضافية لأطفال لبنان، بعد جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية.

وأكدت أن المنظمة الأممية، تعمل مع شركائها لتقديم الخدمات الإغاثية للمتضررين بالمدينة.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الجاري بمرفأ بيروت بلغت 178 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، فضلا عن 30 مفقودا على الأقل.



ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.



ولم يعرف بعد سبب اشتعال المواد المتفجرة المخزنة في ميناء بيروت، لكن ظهرت وثائق في أعقاب الانفجار تكشف أن القيادة العليا للبلاد ومسؤولي الأمن كانوا على علم بالمواد الكيميائية المخزنة في ميناء المدينة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.