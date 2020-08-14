نشامى عسير تطلق مبادرة نعود بحذر

الخليج – سلمى الشهراني : تفاعل جميع زوار البوليفارد بشتى فئاتهم مع الحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية “نعود بحذر” تحت مظله نشامى عسير وبرعايه خاصه

وشاركت عديد من الجهات الاعلاميه والخاصة في بث رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي للعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، مؤكدين أن هذه المرحلة تتطلب ⁧‫وعيا‬ بمعنى الكلمة وليس تهاونا، واستشعارا بالمسؤولية تجاه النفس والمجتمع.

واجمعوا من خلال وسم “نعود بحذر” في جميع المنصات أنه بالوعي واستشعار المسؤولية والالتزام بإجراءات الوقاية سيتجاوز المجتمع الأزمة ويعود إلى الحياة الطبيعية”.

“مع بدء عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي يجب أن نعود بحذر‬⁩ وأن ندرك حجم المسؤولية التي على عاتقنا جميعا، وباتباعنا للتعليمات والنصائح الوقائية القائمة على التباعد الاجتماعي سنتجه إلى بر الأمان”.

“نعود بحذر”،هي احدى مبادرات نشامى

وتعتمد فلسفة الهوية اللفظية والبصرية التي أطلقت اليوم في البوليفارد على معنى العودة، مع ضرورة أخذ الحيطة والتزام الحذر والامتثال للتعليمات الصحية،

ويأتي إطلاق هذه الهوية امتدادا لهوية الحملة التوعوية “نعود بحذر “، التي شاركت فيها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، ولقيت تفاعلا كبيرا جدا من الجمهور، وحققت نجاحا واسعا، ما يعكس تكامل العمل المؤسسي التطوعي وعمل مبادره نعود بحذر هو تاسيس رحله العوده بحذر لجميع افراد المجتمع ونشر ثقافه للالتزام والتباعد بطابع خاص وتحت مظله نشامى عسير