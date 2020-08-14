بكائيات زرقاء وصفراء

• ضجت البرامح الرياضية بكاء، وعويل، على فريق الاتحاد، خوفًا من هبوطه، ولم تتفاعل تلك البرامج مع بقية الفرق التي تلي الاتحاد في الترتيب، حاليًا.

• ليس لإعلاميي الهلال مصلحة في بقاء الاتحاد أو هبوطه للدرجة الأولى، وسر وقفتهم، وبكائياتهم في ذلك، هو أن فريق الاتحاد لا ينافس فريقهم حاليًا على البطولات، وتناسى الاتحاديين ماذا قيل عن فريقهم وجمهورهم حينما كان منافسًا.

• بكى أحد اعلاميي الاتحاد – بكاء التماسيح -على وضع فريقه المخيب للآمال، بعد أن رشحه نفس الاعلامي لأحد المراكز الأربعة الأولى في بداية الدوري، وسب، وشتم ادارة، ولاعبي فريقه، ووصفهم بأنهم اهانوا الاتحاد.

• دلس أحد المهتمين في الشأن الاتحادي وقال معلومات كاذبة في شأن مواجهات النادي الاهلي وفريق الاتحاد، وتصدى له الاستاذ عمرو فقيه ووضعه في موقف محرج.

• تعود المهتمين في الشأن الاتحادي التدليس في المعلومات، فهم يروجون الأكاذيب، ليضللوا الوسط الرياضي، وجماهير فريقهم، ولم يتمكن مؤرخيهم من اثبات تاريخ تأسيس الاتحاد بوثيقة صحيحة، وتوجد ثلاثة أختام لفريقهم بين الأعوام 1346هـ الى 1348هـ، رُغم أنه ذكر في صحيفة الحجاز أنه لم يتأسس في محافظة جدة أي فريق قبل عام 1350هـ .

• ماذا بقي؟

بقي القول:

يشكر المهتم بالتاريخ الرياضي وعضو فريق توثيق بطولات النادي الأهلي الأستاذ عمرو فقيه، على معلوماته التي صحح فيها أحد المهتمين في الشأن الاتحادي الذي أورد معلومات غير دقيقة عن مواجهات الاهلي والاتحاد، والشكر موصول للمؤرخ الرياضي الأستاذ محمد يماني غزالي الذي كشف الكثير من مغالطات المهتمين في الشأن الاتحادي، وتدوين المعلومة الصحيحة.

ترنيمتي:

ياست الستات ياستيتة

غلبانة وارضك راحت

من بدل اسمك ياتيتة

والغدر ريحته فاحت

أرضك سرقوها حتيتة

ولسرك صهيون باحت

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شعبك والارض شتيتة

وصهيون وجيه شاهت

قلعوا زيتونك وزيته

وأرضك استباحت

كتبه: د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah