شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: 80 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

سجّل تطبيق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أكثر من 2,250 مليون عملية تحميل منذ إطلاقه، منها 1.3عملية تحميل منذ بداية العام 2020، إذ يعدّ التطبيق نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية، ويتيح للمواطنين الاستفادة من مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تسهم زيادة نسبة التملّك السكني في إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويوفّر تطبيق وموقع سكني أكثر من 10 خدمات وإجراءات إلكترونية تعمل على تقليص الوقت والجهد، إذ إنه بمجرد التسجيل الإلكتروني تظهر حالة الاستحقاق بشكل فوري دون الانتظار، ثم يتاح للأسرة اختيار الخيار الأنسب لها بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إذ يمكن التعرّف على المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص والاطلاع على تفاصيلها ومواقعها ونماذجها وحجزها وإصدار عروض الأسعار، وكذلك التعرّف على تفاصيل الأراضي السكنية وحجزها واصدار عقودها، وأيضاً امكانية الاستفادة من الخيارات الأخرى مثل الوحدات السكنية ضمن المشاريع الجاهزة للوزارة أو البناء الذاتي، إضافة إلى الاستفادة من خدمة المستشار العقاري واصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول.

وخلال دقائق معدودة وباستخدام الأجهزة الذكية يُمكن مُعاينة وحجز خيارات متنوعة من الوحدات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس مختلفة التصاميم والمواقع حول المملكة ضمن 80 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250-750 ألف ريال وتتوزع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بأسلوب حياة متكامل يشتمل على مختلف المرافق والخدمات اللازمة، كما يُمكن للمستفيدين الحجز الفوري للوحدات واختيار عروض الأسعار المناسبة لهم من الجهات التمويلية المتنوعة بين 17 جهة تمويلية لدفع أقساط وحداتهم ضمن مجموعة من المزايا والتسهيلات التمويلية المتنوعة.

ويستعرض التطبيق 174 مخططاً للأراضي السكنية توفّر أكثر من 170 ألف قطعة أرض، ويمكن توقيع عقودها إلكترونياً من خلال التطبيق بعد اختيارها ومعاينة موقعها، كما يُمكّن التطبيق الراغبين في بناء أراضيهم السكنية الاستفادة من خدمة التصاميم النموذجية التي تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة التي تتواءم مع البيئة المحلّية بجودة عالية وأسعار مناسبة، ضمن مجموعة من التصاميم بمشاركة من 10 جهات من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين.

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كما يُقدم تطبيق وموقع “سكني” العديد من الخدمات أبرزها خدمة “المستشار العقاري” التي توفر للمستفيدين من البرنامج فريقاً مختصاً يقدم 5 توصيات متكاملة ليختار المستفيد أفضلها، بعد دراسة البيانات المدخلة من مُقدم الطلب، كما يقوم فريق المستشارين بتذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية ليحصل المواطن على القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو الاستفادة من خيار البناء الذاتي، أو لشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.

وعبر التطبيق والموقع كذلك يمكن إصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة بما لا يزيد عن 850 ألف ريال من قيمة المسكن الأول، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تسهّل التملّك وترفع نسبته إلى 70% تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان.

وضمن جهود “سكني” المستمرة في خدمة الأسر الراغبة في التملك على مدار الساعة تقوم المنصات الرقمية التفاعلية بالإجابة على استفسارات المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة تويتر (@SaudiHousingCC) أو التواصل المباشر مع أحد موظفي خدمة العملاء عبر موقع سكني (sakani.housing.sa) من خلال أيقونة “تحدث معي” وكذلك الاتصال على مركز العناية بالمستفيدين 199090.

وكان وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أعلن عن استفادة أكثر من 187 ألف أسرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 62% من مستهدف 2020، منها 65 ألف أسرة سكنت منازلها بنسبة 50% من العدد المستهدف، إذ يستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.