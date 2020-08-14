شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي دون حدوث خسائر.



وقالت الخلية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) - "سقوط ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".



وأضافت الخلية الإعلام الأمني العراقي، في بيانها: "تبين أن انطلاقها (الصواريخ) كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة".