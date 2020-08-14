شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انفجار ضخم فى العاصمة السودانية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام سودانية، أن انفجارا ضخما هز العاصمة الخرطوم منذ قليل. فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو قالوا عنه إنها لانفجار كبير وقع في منطقة الشجرة بالعاصمة الخرطوم. في السياق ذاته قالت مصادر عسكرية سودانية، مساء الجمعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن انفجارا محدودا وقع في منشأة عسكرية جنوب العاصمة الخرطوم، مؤكدة عدم سقوط خسائر بشرية. وأوضحت المصادر أن انفجارا وحريقا محدودين وقعا في مخزن للذخيرة داخل المنشأة. Advertisements وكان شهود عيان أفادوا في وقت سابق لـ"سكاي نيوز عربية" بأن الشرطة ضربت طوقا حول منطقة الشجرة، جنوب الخرطوم، حيث وقع الانفجار، بعدما سمعوا دوي انفجار رجحوا أنه وقع داخل منشأة عسكرية.

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