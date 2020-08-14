شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل اللبنانى السابق: إيران حولت لبنان لبؤرة إرهاب وزيارة ظريف قمة الوقاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق: "إن إيران حولت لبنان إلى بؤرة تدريب للإرهابيين.. زيارة ظريف لبيروت الآن (قمة في الوقاحة)، ظريف يتصرف كأن لبنان محافظة إيرانية، نطالب بإلحاح أن يعود لبنان إلى الحضن العربى عوضا عن إيران"، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة لبيروت، اليوم الجمعة، إن الشعب اللبناني ينبغى أن يكون الطرف الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن حكومته المستقبلية.

وفى كلمة بعد اجتماع مع نظيره اللبناني، قال ظريف إن طهران وشركات إيرانية خاصة مستعدة لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار بعد الانفجار الكارثى فى مرفأ بيروت الأسبوع الماضى، وإصلاح قطاع الكهرباء.

واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التى تتمتع بدعم جماعة حزب الله المدعومة من إيران، في أعقاب التفجير.