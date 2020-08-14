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قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي في العراق

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وأوضح المصدر، الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، لمراسلة "سبوتنيك" أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا، سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ولم يتم التأكد من تسجيل ضحايا حتى الآن".

© Sputnik . Nazek Mohammed

وتعرض مطار بغداد الدولي الذي يعد أكبر مطارات العراق، لقصف بصاروخين نوع كاتيوشا دون خسائر تذكر، يوم 30 تموز/يوليو الماضي.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلتنا، الخميس 30 يوليو الماضي، أن أمر التحقيق بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المعسكرات منها معسكر التاجي الذي استهدف قبل نحو يومين، مناط بقيادة العمليات المشتركة وهي تجري تحقيقات للوصول إلى من يطلق هذه الصواريخ والقذائف.

وتعرض مطار بغداد الدولي، لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الماضية، مع مواقع عسكرية تابعة للقوات العراقية.

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