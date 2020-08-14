الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز ابن تركي آل سعود.

وذكر الديوان الملكي السعودي، في بيان، أنه سيتم دفن الأمير السعودي والصلاة عليه غدا السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

وجاء في البيان "تغمد الله الراحل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".