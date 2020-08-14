ظريف: نتحمل ضغوط أمريكا و"الكيان الصهيوني" لأننا نقف إلى جانب لبنان

وأكد ظريف في لقاء حصري مع قناة "الميادين" أن إيران ليس لديها أي اسم ترشحه للحكومة اللبنانية ونتعاون مع أي اسم يتفق عليه اللبنانيون.

© Sputnik . The Russian Ministry of Foreign Affairs

وأضاف: "مستعدون لدعم لبنان وفق ما يطلبه المسؤولون اللبنانيون في مجالات الطاقة وغيرها".

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وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن بعد لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل خوري، أن حكومة إيران والشركات الإيرانية الخاصة لديهم نفس التوجه بالانفتاح والتعاون مع لبنان في هذه المجالات كافة.

وأعرب الوزير الإيراني عن "أقصى درجات المواساة والتضامن القلبي والمعنوي مع لبنان حكومة وشعبا تجاه المأساة التي حلت ببيروت​ ولبنان في الآونة الأخيرة".

كما شدد على أن "لبنان هو المؤهل ليأخذ القرارات المصيرية بشأن مستقبله والخيارات التي يريدها في المرحلة المقبلة وإيران تقف إلى جانب الخيارات الحرة التي يأخذها لبنان".