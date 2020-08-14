شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى ينعى وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الديوان الملكى السعودي، منذ قليل، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود وفق ما نشرت وكالة واس السعودية.

وقال الديوان الملكى، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.