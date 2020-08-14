اخبار الخليج

الديوان الملكى السعودى ينعى وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى ينعى وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الديوان الملكى السعودي، منذ قليل، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود وفق ما نشرت وكالة واس .

وقال الديوان الملكى، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ـ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكى السعودى ينعى وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا