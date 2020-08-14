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هجوم صاروخى يستهدف قاعدة أمريكية فى مطار بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها نبأ هجوم صاروخى يستهدف قاعدة أمريكية فى مطار بغداد. وكانت أفادت وكالة أنباء العراق، الأحد، بأنه تم إخلاء مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولى، فى إطار الاجراءات الاحترازية من قبل سلطات المطار لمنع تكرار كارثة مرفأ بيروت والذى شهد خلال الأسبوع الماضى انفجارا كبيرا بسبب تخزين كمية من نترات الأمونيوم داخل الميناء والتى انفجرت وسببت كارثة كبيرة أدت إلى وفاة أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين.

يذكر أن محيط مطار بغداد يشهد سقوط العديد من الصواريخ خلال الفترة الماضية حيث أعلنت مطلع الشهر الجارى، خلية الإعلام الأمني العراقى، عن سقوط صاروخين نوع كاتيوشا بمحيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

وأكدت خلية الاعلام الأمني العراقى في بيان لها أن انطلاق الصاروخين كان مِن  مكانين مختلفين قرب الطريق الدولي في منطقة الرضوانية.

 

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