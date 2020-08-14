شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بحل عاجل لخزان صافر الذى يهدد بكارثة قبالة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الأمم المتحدة بحل عاجل لخزان صافر الذى يهدد بكارثة قبالة اليمن، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. ‏وفى وقت سابق أدان وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، واستنكر بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بإعدام الأسير عبد الحافظ عبد الرب الطاهري من أبناء مديرية الطفة بمحافظة ‎البيضاء وسط اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم "إن الميليشيا الحوثية أعدمت الأسير عبد الحافظ الطاهري بعد أن قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه وأذنيه وجدع أنفه وفقء عينيه، وإحراق جثته قبل تسليمها لأسرته" .

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‏وأضاف: "أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام اليمني تؤكد وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنصلها عن كل القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الإرهابية "القاعدة، داعش" بحق الأسرى".