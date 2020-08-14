شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية.. زورق بحرى يخترق 130 مترا بالمياه الإقليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق زورق حربي تابعاً للبحرية الإسرائيلية رشقات نارية من داخل المياه المحتلة باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية، ثم عمد إلى خرق المياه الإقليمية اللبنانية، لمسافة حوالي 130 متراً.

وأفاد بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني بأنه على أثر انتهاك زورق الاحتلال للمياه الإقليمية اللبنانية بدأت قيادة الجيش متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوّات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان.

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