شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات السعودي يسدد قرضا تجسيريا بقيمة مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الجمعة إنه سدد قرضا تجسيريا بقيمة عشرة مليارات دولار جمعه العام الماضي.

وقال في بيان "أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم سداد قرض تجسيري بقيمة عشرة مليارات دولار لبنوك دولية. الصندوق سدد القرض التجسيري كاملا كما كان مقررا من البداية في أكتوبر (تشرين الأول)) 2019".

وعلى مدار العامين الماضيين، أقرضت البنوك المليارات للصندوق، وهو محرك خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد السعودي.

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كان القرض البالغة قيمته عشرة مليارات دولار، والذي كان لازما لدعم استثمارات جديدة، مقدما من عشرة بنوك دولية من بينها بنك أوف أمريكا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.

وهو مرتبط باستحواذ أرامكو السعودية على حصة الصندوق في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للبتروكيماويات، وهي صفقة تقارب قيمتها 70 مليار دولار تمت في يونيو حزيران.

أنفق الصندوق هذا العام مليارات الدولارات لشراء أسهم في شركات حول العالم، إذ اكتسب قوة دافعة من تحويل بقيمة 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية السعودية في مارس وأبريل .