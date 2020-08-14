"الاتحاد البرلماني العربي" عن اتفاق الإمارات: التطبيع مرفوض

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قال عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تعليقا على اتفاق الإمارات وإسرائيل، إن "التطبيع مرفوض".

واعتبر الطراونة في تغريدة، غداة يوم من إعلان اتفاقية التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، أن "الثابت الوحيد في الصراع مع الاحتلال قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة".

وأضاف: "موقفنا في الاتحاد البرلماني العربي كان واضحا في عمان (مؤتمر عمان فبراير/ شباط 2020)، بدعم صمود شعب فلسطين لنيل حقوقه ورفض التطبيع".

Advertisements

والاتحاد البرلماني العربي، منظمة تتألف من شُعب تمثل برلمانات ومجالس جميع الدول العربية، تأسس في يونيو/ حزيران 1974، ومقره العاصمة اللبنانية بيروت.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.