العراق.. مجهولون يغتالون ناشطا في الحراك الشعبي بالبصرة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



اغتال مسلحون مجهولون، الجمعة، ناشطاً في الحراك الشعبي العراقي بمحافظة البصرة (أقصى الجنوب)، وفق مصدر أمني.

وفي حديث للأناضول، قال نقيب بشرطة المحافظة، لم يكشف هويته لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "مسلحين مجهولين (عددهم غير معروف) اقتحموا مركزا لتقديم خدمة الإنترنت يعود للناشط تحسين أسامة الخفاجي".

وأضاف المصدر ذاته، أن "المسلحين أطلقوا النار على الناشط ما أدى لمقتله على الفور، فيما أصيب شخص آخر بجروح، صادف وجوده في المركز لحظة وقوع الهجوم".

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والخفاجي، معروف بنشاطه الواسع في الاحتجاجات الشعبية ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وبدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

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