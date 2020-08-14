إغلاق منطقتين جنوبي تونس بسبب كورونا

تونس / علاء حمّودي / الخليج 365
قرّرت السلطات التونسية، الجمعة، إغلاق منطقتين في ولاية قابس، إثر تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بهما.
وقالت ولاية قابس (جنوب شرق) في بيان: "نظرا لتنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا في معتمديتي (منطقتي) الحامة والحامة الغربية، تقرر إغلاقهما مؤقتا".
وأوضح البيان أن قرار إغلاق المنطقتين "يهدف إلى حصر جميع الحالات المصابة بهما، وعزلها عن بقية السكان".
وسجلت ولاية قابس 38 إصابة بكورونا من بين 67 إصابة بالفيروس، ووفاة جرى تسجيلها الخميس في تونس، حسب وزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 1.847، منها 53 وفاة، و1.302 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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