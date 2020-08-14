واشنطن تنفذ أكبر عملية مصادرة للنفط الإيراني على الإطلاق

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كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ أكبر عملية مصادرة للنفط الإيراني بناءً على أوامر قضائية من محكمة أمريكية.
وأوضحت أنه تمت السيطرة على 4 شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا، واصفةً هذه العملية بأنها الأكبر على الإطلاق.
وأشارت إلى أنه تم التحرك وفقًا لأمر أصدرته محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات، مؤكدة أن ذلك تم بمساعدة شركاء أجانب.
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