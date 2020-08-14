القبض على 12 مهربًا حاولوا تمرير ربع طن حشيش إلى جازان

تمكّن رجال حرس الحدود في منطقة جازان -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (245) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر؛ وذلك في قطاع محافظة الدائر، وفي إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم القبض على المتورطين فيها، وعددهم (12) شخصًا، (11) من الجنسية الإثيوبية وشخص واحد يمني الجنسية، وإحالتهم والمواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد “القريني” أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.