لماذا كل هذا التنمر؟!!!

أتذكر دائما أبيات أبي تمام التي يقول فيها:

وإِذا أرادَ اللّهُ نشرَ فضيلةٍ طويتْ*** أتاحَ لها لسانَ حسودِ

لولا اشتعالُ النارِ فيما جاورَتْ*** ما كان يعرفُ طِيبُ عَرفِ العُودِ

وذلك عندما أسمع ساذجا يقلل من شأن ومكانة المعلمين وينكر فضلهم على المجتمع، ولا أعلم حقيقة سبب الكراهية التي تكنها صدور أولئك الحمقى من الناقمين على المعلمين إلّا سببا واحدا وهو عداوتهم للعلم والعلماء والنجاح والناجحين.

لذلك لن تجد متعلما ناجحا يقلل من شأن المعلمين ، فالناجحون هم وحدهم من يعرف القيمة الحقيقية لأساتذتهم ومعلميهم ، وهم وحدهم من يعرف فضلهم عليهم وينزلونهم مكانتهم التي يستحقونها.

فكل مانراه من نجاح في المجتمع هو ثمرة المعلم ، ولمن ينكر ذلك نقول له من أين أتى الطبيب والمهندس والقاضي والمحامي والضابط و و و الخ؟ ألم يخرجوا من كنف المعلم؟!

وللمعلمين دور إنساني خفي لايعلمه كثير من أفراد المجتمع فهم يقومون برعاية طلابهم المحتاجين للرعاية الاجتماعية وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية والتربوية لهم ولأسرهم بسرية تامة من قبل معلمي المدرسة.

إن فضل المعلم على المجتمع كبير، وتأثيره فيه عظيم، لذلك يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستهزاء والسخرية والتقليل من هيبة المعلم، فمتى سقط المعلم سقط المجتمع.

ويجب تكثيف الجهود لإعادة المكانة المرموقة للمعلم في المجتمع وذلك من خلال الإعلام بكل وسائله ، وكذلك من خلال دور خطباء وأئمة المساجد ، ومازال المجتمع ولله الحمد يعترف بفضل المعلم ومكانته العالية ، وأكبر دليل على ذلك مشاهدتنا الطلاب وهم يُقَبِّلون رؤوس معلميهم عندما يلتقون بهم فلله الحمد والمنة.

إضاءة

أيها الأستاذ شكرا

فعلكم قد فاح عطرا

نهدكم وردا وزهرا

أنتم نعم المعين

أيها الأستاذ مرحى

قد بنيت اليوم صرحا

وجعلت الليل صبحا

فلك الشكر الجزيل

كتبه: بندر مجرشي