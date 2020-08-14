شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اندلاع حريق فى محال للخيام وبيوت الشعر فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السعودية أن حريقا اندلع اليوم الجمعة داخل محلات للخيام وبيوت الشعر في حي الجنادرية بالعاصمة الرياض، وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني السعودى على حسابها الرسمي في "تويتر" أن فرقها عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة دون حدوث إصابات، ونشرت صورا من موقع الحادث، ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي قوله، إن أعمال إخماد الحريق لا تزال مستمرة دون وقوع إصابات، مؤكدا أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.

الحريق

جانب من محاولات الإطفاء

محاولات الإطفاء

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