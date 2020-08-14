للوقاية من «كورونا».. «الصحة» تُحذّر من لمس الوجه أثناء التواجد خارج المنزل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: جددت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تنبيهاتها بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19. Advertisements وناشدت الوزارة، خلال الإعلان اليومي عن مستجدات الفيروس بالمملكة، الجميع الاطلاع على البروتوكولات الصحية الخاصة بكل مكان، محذرةً من لمس الوجه أثناء التواجد خارج المنزل، مضيفة أن عادات الأشخاص اليومية قد تتسبب في إصابتهم بالفيروس أو تقيهم إياه. يُذكر أن الوزارة أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2566 حالة تعافٍ، و35 حالة وفاة.

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