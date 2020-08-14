شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.. طبيب يحذر من 3 طرق لانتقال عدوى «كورونا» في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر طبيب الباطنية والجهاز الهضمي عبد الله الذيابي، من وسائل قد تساعد في انتشار فيروس كورونا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.
وقال الذيابي في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن طرق انتشار الأمراض في المدارس متعددة، أبرزها: عن طريق الهواء أو الاحتكاك المباشر مع المصاب أو نتيجة لتناول الطعام والشراب الملوث.
وكانت وزارة الصحة قد أوصت بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومن بين هذه الإجراءات ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.. طبيب يحذر من 3 طرق لانتقال عدوى «كورونا» في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.