شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع حال ظهور نتيجة الأهلية «معلق» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج” حساب المواطن” الإجراء المتبع حال كانت نتيجة الأهلية “معلق” لإثبات حالة. وأضاف “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”: في حال كانت حالة الأهلية “معلق لإثبات حالة ” لابد من التوجه للبوابة الالكترونية عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة وفي حال تم إرفاق المستند لابد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية. Advertisements

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