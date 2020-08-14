البرهان يدعو إلى الابتعاد عن المحاصصات الحزبية والجهوية في السودان

وجاءت تصريحات البرهان في خطاب نقلته قناة "العربية"، وتطرق فيها إلى نشوب الاقتتال القبلي شرقي السودان.
وقال البرهان: "لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الاقتتال القبلي في شرق السودان".
وتابع المسؤول السوداني "نجدد التزامنا بإنشاء قوات مسلحة حديثة ورادعة في السودان".
واستمر رئيس المجلس السيادي في السودان بقوله "جيش السودان سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب ضد من يعبث بأمنه".
وكان عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، قد أصدر قبل أيام، قرارا بإرسال قوات احتياطية إلى مدن سودانية عديدة تشهد توترات أمنية.
ودعا حمدوك القوى السياسية ذات الوجود في شرق السودان إلى تحمل مسؤوليتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية، لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث والمحافظة على الأمن والسلم الإجتماعي.
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