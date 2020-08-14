وصف رئيس البرلماني الإيراني عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إسرائيل بـ"النظام الصهيوني المجرم"، مشيرا إلى أن التسوية الإسرائيلية الإماراتية "خيانة للقيم الإنسانية والأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.
وأكد أن "النضال ما زال مستمرا".
وختم تغريدته بكلمة "التطبيع خيانة".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.
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وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".
بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الإتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".
كانت هذه تفاصيل خبر "التطبيع خيانة"... رئيس البرلمان الإيراني يعلق على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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