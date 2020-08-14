سيزورتشوبريان المستشفى المتنقل ومكان عمل المتخصصين الروس في ميناء المدينة.
وصلت فرق الطوارئ الروسية إلى بيروت في 5 أغسطس/ آب للمشاركة في عملية بحث وإنقاذ ومساعدة الضحايا. نشر خبراء روس مستشفى متنقلًا في المدينة. وهناك يقوم أطباء من وحدة "تسنتروسباس" بوزارة الطوارئ الروسية بفحص الضحايا. يخطط عمال الإنقاذ للعمل في الموقع حتى يوم السبت 15 أغسطس.
وقع انفجار قوي في العاصمة اللبنانية في 4 آب. دمر معظم المدينة. أكثر من 160 شخصا سقطوا ضحايا لهذه المأساة، وأصيب أكثر من خمسة آلاف. نحو 300 ألف من السكان المحليين تركوا دون سقف فوق رؤوسهم. نتج الحادث عن التخزين غير السليم لـ 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الطوارئ الروسي يصل إلى بيروت...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.