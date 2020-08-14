© Sputnik .
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل تابع لقوات التحالف الدولي شمالي بغداد.
وقالت الخلية في بيان مقتضب: "انفجرت عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار يستهدفت رتلا لشركة متعاقدة مع "التحالف الدولي" في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.