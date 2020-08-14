شكرا لقرائتكم خبر عن إيران ترفض التحقيق الدولي في انفجار بيروت ويعرض المساعدة في إعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض زير الخارجية الإيراني جواد ظريف التحقيق الدولي في انفجار بيروت وعرض المساعدة في إعمار لبنان، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بيروت، اليوم الجمعة، إن الشعب اللبناني ينبغي أن يكون الطرف الوحيد الذي يتخذ القرار بشأن حكومته المستقبلية.

وفي كلمة بعد اجتماع مع نظيره اللبناني، قال إن طهران وشركات إيرانية خاصة مستعدة لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وإصلاح قطاع الكهرباء.

Advertisements

واستقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التي تتمتع بدعم جماعة حزب الله المدعومة من إيران، في أعقاب التفجير.