رئيس المجلس السيادى السودانى: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدى أمام الاقتتال القبلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى السودانى، أكد بأن جيش السودان سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب ضد من يعبث بأمنه، موضحًا أن يجدد الالتزام بإنشاء قوات مسلحة حديثة ورادعة فى السودان.
وأكد البرهان، ندعو إلى الابتعاد عن المحاصصات الحزبية والجهوية فى السودان، مشيرًا إلى أن لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء الاقتتال القبلى فى شرق السودان.
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