شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. انفجار يستهدف رتلاً لشركات متعاقدة مع التحالف الدولى قرب الديوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لرتل للشركات المتعاقة مع التحالف الدولي في محافظة الديوانية. وأعلنت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي أضرار.

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