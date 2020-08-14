شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمى " يمول 530 أسرة متضررة من كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة - بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية فى تونس - تنفيذ أول تحويلات نقدية على امتداد ثلاثة أشهر، لمساعدة أكثر من 530 أسرة من منطقة سليانة التي حُرم أطفالها من الحصول على وجباتهم المدرسية بسبب إغلاق المدارس خلال أزمة كوفيد-19 ، وبحسب بيان صادر عن البرنامج ، ستحصل أسر الأطفال المنتظمين في خمسة مدارس ابتدائية (وهي مدارس الفضول، وسودجا، والحرية، وفندق ديبش، وبو عبد الله) التي ينفذ فيها البرنامج مشروع الوجبات المدرسية على تحويل نقدي ثابت وغير مشروط بقيمة 200 دينار تونسي (حوالي 70 دولارًا) لمساعدة هذه الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وسيكون التحويل النقدي مكملًا للعلاوة الشهرية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للأسر التي تمثل جزءًا من برنامج الحماية الاجتماعية.

ومن جانبها قالت فاطيماتا سو سيديبي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القطرية في تونس: "التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة فيروس كورونا في تونس يثير القلق بشأن مستويات الفقر وسوء التغذية التي تهدد بالمزيد من الارتفاع ، مشيرة الى أن البرنامج ينفذ في المجتمعات الفقيرة حيث فقد الكثيرون وظائفهم أو دخلهم بسبب إجراءات الإغلاق وأصبحوا غير قادرين الآن على توفير المواد الغذائية الأساسية لأسرهم .