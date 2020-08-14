رفضا للتطبيع الإماراتي.. إضراب شامل بالمخيمات الفلسطينية في لبنان

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، الجمعة، إضرابا شمل كافة المؤسسات والأسواق والمتاجر، ضمن الاحتجاجات المتصاعدة على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقال أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العرادات، في تصريحات صحفية، إن "الإضراب الشامل عم المخيمات كافة في لبنان ورفعت الرايات السوداء فوق أسطح المنازل ومقرات الفصائل الفلسطينية بالمخيمات".

وأضاف أن الإضراب الذي شمل المؤسسات والمتاجر والأسواق، جاء تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطيني واستنكاره لاتفاق الإمارات وإسرائيل "المذل".

وطالب القيادي في "فتح"، الدول العربية والإسلامية بـ "رفض اتفاق التطبيع الإماراتي المجاني".

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ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وفي أعقاب إعلان ترامب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.