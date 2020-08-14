الموت يغيب الفنانة شويكار "دلوعة" السينما المصرية

إسطنبول/ الخليج 365

غيب الموت الفنانة المصرية شويكار، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى بيان لنقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها على فيسبوك، الوفاة قائلا: "البقاء لله وفاة الفنانة الكبيرة شويكار. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

فيما نقلت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، عن إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية قوله: "جنازة الراحلة شويكار سوف تخرج من مستشفى الصفا الطبي بالقاهرة".

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وشويكار، مواليد 1938 محافظة الإسكندرية (شمال) كانت زوجة الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس، وشاركته في العديد من الأعمال المسرحية، ولقبت بـ"دلوعة" السينما المصرية.

ومن أشهر أعمالها المسرحية "حواء الساعة 12"، و"سيدتي الجميلة"، و"إنها حقا عائلة محترمة"، و"السكرتير الفني"، و"حالة حب"، وأنا فين وانت فين؟"، و"أنا وهو وهي".

كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية منذ خمسينيات القرن الماضي، أبرزها "أخطر رجل في العالم" و"الزوجة رقم 13"، و"اعترافات زوج"، و"سفاح النساء"، و"شنبو في المصيدة".

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