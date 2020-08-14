عريقات: الإمارات أول دولة تقر بـ"صفقة القرن"

أريحا/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الجمعة، إن الإمارات أول دولة تقر بصفقة القرن الأمريكية المزعومة.



وقال عريقات في بيان صحفي، إن "الإمارات قامت بمكافأة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مقابل ورقة تين عنوانها تجميد مؤقت لعملية الضم، فيما أكد الأخير أنه سيستمر بخططه، ولن يتخلى عنها".



وأضاف "هذا يعني الحكم بالإعدام على أي إمكانية تحقيق السلام الحقيقي القائم على مبدأ الدولتين على حدود 1967 في المنطقة، وتكريس لفكرة الدولة بنظامين التي تعتبر أساسا لمشروع (ترامب- نتنياهو) المسمى صفقة القرن، والتي أصبحت الإمارات الدولة الوحيدة بالعالم التي أقرتها".



وأشار عريقات، إلى أن ذلك يمثل أيضا "تدميرا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والقبول بالقدس عاصمة لإسرائيل وإسقاط حق العودة للاجئين".



أقوال عريقات جاءت، بحسب البيان، خلال لقائه القنصل العام الإيطالي جوسبي فيدلي، والقنصل الاسباني العام أيجاناسيو جارسيا فالديكاساس، والقائم بأعمال رئيس البعثة الألمانية في فلسطين مايكل هارولد، كل على حدة، في مكتبه بمدينة أريحا (شرق).



وأعلنت إسرائيل، سابقاً، اعتزامها ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار لسيادتها اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز الماضي، إلا أنها أرجأت تنفيذ مخططها لأسباب غير معلومة.



Advertisements

وتعتمد إسرائيل في مخطط "الضم" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي أعلنها في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتضمنت إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.



ووصف غريقات قرار الإمارات بـ "الخطأ الاستراتيجي الناتج عن حسابات خاطئة، استنادا لتحالفات وهمية لمواجهة إيران التي تعتبر بالنسبة لهما خطرا وجوديا".



والخميس، أعلن الرئيس ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".



وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.